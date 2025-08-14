Петербург перенесёт гостей в прошлое на фестивале «Александрова дорога»

16 августа 2025 года Петропавловская крепость станет местом проведения масштабного исторического фестиваля «Александрова дорога», приуроченного к 300-летию учреждения ордена Александра Невского. С 14:00 до 19:00 гости смогут погрузиться в атмосферу разных эпох и стать свидетелями удивительных событий российской истории.

Центральным событием праздника станет конно-музыкальное представление, воссоздающее торжественные церемонии прошлых столетий. Перед зрителями оживут образы великих исторических деятелей: от легендарного князя Александра Невского до Петра Великого и Екатерины II. Особое место в программе займёт трогательная постановка, посвящённая героям блокадного Ленинграда.

Фестиваль предлагает не только пассивное наблюдение, но и активное участие. Посетители смогут освоить старинные ремёсла на мастер-классах по каллиграфии и чеканке, испытать себя в средневековых видах спорта, включая стрельбу из лука и фехтование, а также сделать уникальные фотографии в специально оборудованных исторических зонах.

Организаторами мероприятия выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Правительство Санкт-Петербурга, городской Комитет по развитию туризма и Президентский Фонд Культурных Инициатив. Этот фестиваль станет прекрасной возможностью для жителей и гостей Северной столицы прикоснуться к живой истории России.