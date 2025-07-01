Петербург открывает новые грани ювелирного искусства

В Санкт-Петербурге расширяются экскурсионные маршруты, посвящённые ювелирному наследию города. По инициативе Комитета по развитию туризма Музей пасхальных яиц и ювелирных изделий мастерской Андрея Ананова войдёт в программы ведущих туроператоров. Это решение стало результатом рабочей встречи в рамках проекта «VISIT-музеи», направленного на включение уникальных, но пока малоизвестных культурных площадок в туристические маршруты.

Андрей Ананов — заслуженный деятель искусств России, чьи работы украшали выставки с участием мировых лидеров и монархов. Его мастерская, основанная в 1989 году, продолжает традиции петербургской ювелирной школы, создавая произведения, которые восхищают ценителей со всего мира. В отличие от наследия Фаберже, рождённого в эпоху расцвета Российской империи, творения Ананова стали символом возрождения ювелирного искусства в сложные 1990-е годы.

Экспозиция музея разместилась в здании в стиле модерн на Петроградской стороне. Здесь представлены пасхальные яйца с изысканными «сюрпризами» внутри, украшенные эмалью, драгоценными камнями и миниатюрными портретами. Один из шедевров посвящён 400-летию дома Романовых — внутри яйца скрыты изображения Николая II и Александры Фёдоровны.

Как отметил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, включение музея в экскурсионные программы поможет туристам увидеть Петербург не только как город дворцов и каналов, но и как центр ювелирного мастерства. Эксперты уже оценили потенциал площадки: здесь можно рассказывать об истории искусства, архитектуре модерна и даже вдохновлять молодёжь на выбор творческих профессий.

Туроператоры, посетившие музей, высоко оценили его камерную атмосферу и уникальную коллекцию. По их мнению, это место станет удачным дополнением к маршрутам, посвящённым культурному наследию Петербурга. Как отметила представитель одного из туроператоров Алина Реутова, музей впечатляет не только ювелирными работами, но и тем, как в них отражается дух города.

Проект «VISIT-музеи» продолжает открывать для туристов новые страницы петербургской культуры. В 2025 году гости города смогут ещё глубже погрузиться в его художественное наследие, а Музей Ананова, вероятно, станет одной из самых ярких остановок на этом пути.

Декоративно-прикладное искусство в Музее Фаберже