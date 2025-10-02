Петербург открывает двери: в городе стартует Фестиваль малых музеев

Санкт-Петербург погружается в атмосферу культурного праздника с началом юбилейного Форума малых музеев, который начался первого октября и объединил девяносто выставочных пространств. Среди новых участников, впервые присоединившихся к масштабному проекту, значатся Музей археологии, Некрополи Государственного музея городской скульптуры, Музей истории Охтинского колледжа и гатчинский Музей Александра Ивановича Куприна.

Организаторы подготовили насыщенную программу, сконцентрированную вокруг трех ключевых тем: «80-летие Победы», «Семья» и «Время первых». Эти концепции нашли отражение в разнообразных событиях форума — от тематических экскурсий и лекций до интерактивных программ и мастер-классов. Особенно приятно, что многие мероприятия доступны для бесплатного посещения.

Гости Музея истории Ижорских заводов смогут посетить экскурсию «Не забывайте о Победе! Не забывайте о войне!», а Музей гигиены приглашает на программу «Работа медицинских учреждений в годы Великой Отечественной войны». Музей-квартира Аллилуевых предлагает обзорную экскурсию «Аллилуевы. Жизнь рядом с большой политикой», а Музей христианской культуры — тематические программы «Семейный святой» — история святителя Николая Чудотворца» и «Николай II: семья и престол».

Пешеходную экскурсию «Первые творцы Петербурга» проведет Новый выставочный зал Государственного музея городской скульптуры. Музей истории радиотехники СССР познакомит посетителей с историей развития мобильной связи, а Музей археологии Санкт-Петербурга приглашает на занятие «По следам первых горожан».

Музей морских узлов подготовил три интерактивные программы: «Узлы Великой Победы», «Король узлов и его семья» и «Всё начиналось с узлов». Многие музеи, включая Музей истории подводных сил России имени А. И. Маринеско и Музей хлеба, организуют дни открытых дверей для всех желающих.

Ознакомиться с полным перечнем участников и подробным расписанием мероприятий можно на официальном ресурсе форума. Культурный марафон продлится до десятого октября, предоставляя жителям и гостям северной столицы уникальную возможность познакомиться с богатством музейных коллекций города.