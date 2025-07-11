Петербург освобождается от автомобильного хлама: итоги полугодия

автомобили около автосалона
Опубликовано

За первые шесть месяцев 2025 года городские службы провели масштабную работу по наведению порядка на улицах Северной столицы. Специализированные стоянки приняли 572 разукомплектованных автомобиля, которые создавали проблемы во дворах и на проезжей части. Всего с начала года на хранение поступило 625 транспортных средств различного типа.

Работа по очистке городского пространства от брошенного транспорта ведётся системно. Особое внимание уделяется автомобилям, длительное время находящимся без движения и имеющим явные признаки разукомплектованности. После соответствующего судебного решения такие машины признаются бесхозяйными и направляются на утилизацию или продажу с аукциона. За отчётный период 45 автомобилей отправили на переработку, а 61 машину реализовали, пополнив городскую казну.

Сейчас в работе задействовано шесть специализированных эвакуаторов, причём парк техники скоро пополнится ещё одной машиной. Горожане активно помогают в выявлении проблемных транспортных средств — через популярные электронные сервисы поступило 374 сигнала о брошенных автомобилях. На специализированных стоянках в настоящее время находится 2 671 единица техники, ожидающей решения своей судьбы.

Эта работа — часть комплексной программы по благоустройству городской среды. Регулярная очистка улиц от неисправного и брошенного транспорта способствует повышению безопасности дорожного движения и улучшению внешнего облика Петербурга. Власти призывают горожан и дальше сообщать о случаях длительного нахождения разукомплектованных машин в общественных пространствах.