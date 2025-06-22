Петербург ограничивает уличную торговлю: что изменится с июля

С первого июля в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила, существенно ограничивающие возможности уличной торговли. Решение городских властей направлено на укрепление общественного порядка, но уже вызывает обеспокоенность среди предпринимателей, работающих в этом секторе.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале администрации города, запрет коснётся прежде всего территорий возле станций метрополитена. Теперь торговцам нельзя будет предлагать товары в радиусе 100 метров от входов и выходов подземки. Ещё более строгие ограничения вводятся около социально значимых объектов — школ, больниц, культурных и спортивных учреждений. В этих случаях запретная зона составит 50 метров от входа в здание, а если территория огорожена — всего 25 метров.

Особые правила установлены для мест массового скопления людей. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы останутся доступными для торговли, но только если предприниматели будут соблюдать 50-метровую дистанцию.

Представители малого бизнеса выражают тревогу по поводу новых ограничений. По их мнению, эти меры могут поставить крест на деятельности тех немногих торговцев, кто старался работать легально. Особенно сложная ситуация складывается для продавцов, предлагающих товары первой необходимости или недорогие продукты питания около станций метро, где всегда высокая проходимость.

Городские власти объясняют своё решение необходимостью наведения порядка в общественных пространствах и борьбы с несанкционированной торговлей. Однако критики инициативы отмечают, что подобные меры могут привести к сокращению рабочих мест и уменьшению доступности некоторых товаров для горожан. Остаётся открытым вопрос, как новые правила будут реализованы на практике и какие последствия они принесут для городской экономики и повседневной жизни петербуржцев.

В Петербурге вводят запрет на уличную торговлю у метро и социальных объектов