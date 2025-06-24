Петербург ограничивает парковку самокатов у станций метро

Власти Санкт-Петербурга готовят новые ограничения для сервисов аренды электросамокатов. Согласно новым правилам, парковать средства индивидуальной мобильности (СИМ) можно будет не ближе 100 метров от входов в метрополитен. Это решение направлено на устранение хаотичного скопления самокатов у станций подземки, которое создаёт неудобства для пассажиров.

Инициатива была озвучена заместителем председателя транспортного комитета Михаилом Казаковым на заседании профильной комиссии Законодательного собрания. Чиновник подчеркнул, что новые меры помогут навести порядок и обеспечить пешеходам свободный проход шириной не менее 1,5 метров.

Кикшеринговые компании уже предложили городским властям организовать около 13 тысяч парковочных мест для своих транспортных средств. Однако администрация Петербурга не готова одобрить все предложенные локации, считая, что часть из них не соответствует требованиям безопасности и логистики.

Особое внимание уделяется районам массовой жилой застройки, где самокаты часто используются для поездок до станций метро. Власти намерены расширить «запретные зоны» вокруг транспортных узлов, чтобы предотвратить скопление арендных СИМ в местах с высокой проходимостью.

Напомним, что первые ограничения для электросамокатов были введены ещё в 2021 году. Тогда под запрет попала парковка у остановок общественного транспорта, в парковых зонах, на мостах и некоторых улицах исторического центра. Новые меры станут логичным продолжением этой политики, направленной на упорядочивание работы сервисов микромобильности в городе.

Параллельно рассматривается вопрос о введении специальных коэффициентов для операторов, чьи пользователи чаще нарушают правила парковки. Это должно стимулировать компании к более жёсткому контролю за поведением своих клиентов.

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