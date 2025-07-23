Петербург накрывает жара: столбики термометров поднимутся до +30

Сегодня жителей Северной столицы ждёт по-настоящему летний день — синоптики обещают солнечную погоду и температуру до +29 градусов. Как пояснил метеоролог Михаил Леус, такая аномально тёплая погода связана с влиянием западного гребня антициклона, который принесёт в город не только ясное небо, но и температуру на 4-5 градусов выше обычной для этого времени года.

Лёгкий ветер со скоростью 3-8 м/с немного смягчит жару, но в целом погода будет по-настоящему летней. Атмосферное давление останется стабильным — около 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы, но не должно вызвать дискомфорта у метеозависимых людей.

Завтра, 24 июля, петербуржцев ждёт ещё более жаркий день — воздух прогреется до +30 градусов, а осадков не ожидается. Такая погода — отличный повод провести время на пляжах Финского залива или в тенистых парках города. Однако медики рекомендуют не забывать о солнцезащитных средствах и соблюдать питьевой режим, чтобы избежать перегрева.

Последние дни июля в Петербурге выдаются по-южному жаркими, что для северного города — редкая удача. Горожане спешат воспользоваться этим подарком природы, заполняя набережные и летние кафе. Главное — не забывать, что даже в такую прекрасную погоду важно заботиться о своём здоровье.