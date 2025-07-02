Петербург может закрыть доступ мигрантам в сферу доставки

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность запрета на работу иностранных граждан по патентам в качестве курьеров. Как сообщил Сергей Дунаевский, представитель комитета по безопасности, этот вопрос сейчас находится на стадии межведомственного согласования.

В настоящее время законодательство не содержит ограничений для мигрантов, желающих работать в службах доставки. Однако ситуация может измениться в ближайшее время. Это решение обсуждается на фоне недавнего введения новых правил для курьеров, передвигающихся на электросамокатах и велосипедах.

С 1 июля в городе действуют ограничения скорости для курьеров и определены зоны, где запрещено передвижение на средствах индивидуальной мобильности. В перечень запретных территорий вошли парки, сады, скверы и места культурного назначения.

Эксперты рынка предупреждают, что возможный запрет на работу мигрантов в этой сфере может привести к резкому росту цен на услуги доставки. По данным депутата Заксобрания Алексея Цивилёва, иностранные граждане занимают около половины рабочих мест в этой отрасли. В Петербурге работает примерно 14 тысяч курьеров и 25-27 тысяч таксистов, значительную часть которых составляют мигранты.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято после завершения процедуры согласования между различными городскими и федеральными ведомствами. Пока же иностранные граждане могут продолжать работать курьерами без каких-либо ограничений.

Новые правила для курьеров: какие ограничения вводят в Петербурге