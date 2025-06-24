Петербург испытывает острый дефицит медицинских кадров

Санкт-Петербург столкнулся с серьезной нехваткой медицинских специалистов — за последний год спрос на медработников в городе вырос более чем на 15%. Согласно данным исследования рекрутинговой платформы HeadHunter, с начала 2025 года в Северной столице было размещено свыше 20 тысяч вакансий в сфере здравоохранения.

Особенно остро ощущается нехватка врачей различных специальностей — на них приходится 43% всех медицинских вакансий (около 8,8 тысяч предложений). Значительный дефицит наблюдается и среди младшего медицинского персонала — 26% от общего числа вакансий. Замыкают тройку самых востребованных специалистов лаборанты и ассистенты врачей, на каждый из этих профилей приходится по 5% вакансий.

Наиболее заметный рост потребности отмечен по трем специальностям: количество вакансий для лаборантов увеличилось на 98% по сравнению с 2024 годом, для главных врачей — на 75%, а для специалистов по сертификации — на 44%.

Параллельно с ростом спроса увеличивается и уровень заработных плат в отрасли. Средняя предлагаемая зарплата в петербургской медицине выросла на 14% и достигла 80,5 тысяч рублей, что выше общероссийского показателя. Наибольший доход ожидает главных врачей (от 120 тысяч рублей), медицинских представителей (111 тысяч) и врачей (100 тысяч). При этом самые значительные повышения зарплат за год получили ассистенты врачей (+17%) и ветеринарные специалисты (+15%).

Ситуация с кадровым дефицитом в петербургском здравоохранении остается критической. По данным исследования, на одну вакансию фармацевта-провизора приходится всего 1,7 активных резюме, на позицию врача — 2 резюме, на место медсестры или медбрата — 2,4. Для сравнения, нормальным показателем на рынке труда считается 4-8 резюме на одну вакансию.

Аналитики отмечают, что за последний год ситуация практически не изменилась — медицинские специальности по-прежнему остаются в числе самых дефицитных на петербургском рынке труда. Это свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе между спросом на медицинские кадры и их предложением в регионе.

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