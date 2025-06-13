Петербург инвестирует в IT-образование: 5 миллионов на обучение цифровым профессиям

Власти Санкт-Петербурга сделали важный шаг в развитии цифровых компетенций горожан. По решению губернатора Александра Беглова из городского бюджета выделено 5 миллионов рублей на программы дополнительного образования в сфере информационных технологий. Эти средства будут распределены между вузами города в виде грантов для создания современных учебных курсов.

Особое внимание уделяется профессиональному развитию людей среднего возраста от 35 до 50 лет. Программы повышения квалификации охватят наиболее востребованные IT-направления: анализ больших данных, разработку программного обеспечения, создание мобильных приложений, облачные технологии, цифровой маркетинг и системную аналитику. Обучение будет организовано с применением дистанционных технологий, что сделает его доступным для работающих специалистов.

В Смольном подчеркивают, что такие образовательные инициативы помогают жителям города адаптироваться к стремительным изменениям на рынке труда. «Непрерывное обучение становится необходимостью в условиях цифровой трансформации всех сфер экономики», — отмечают в городской администрации.

Эти меры дополняют ранее принятые решения по развитию IT-потенциала города. Напомним, что в марте Региональный центр компетенций получил 152 миллиона рублей для модернизации производственных процессов и увеличения выпуска высокотехнологичной продукции. Совокупность этих инвестиций демонстрирует системный подход Петербурга к созданию современной цифровой экономики.

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