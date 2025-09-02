Петербург готовится отпраздновать 95-летие великого композитора Андрея Петрова

В 2025 году вся страна отмечает знаменательную дату — 95 лет со дня рождения выдающегося композитора Андрея Петрова, народного артиста СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга. Его музыка, известная миллионам слушателей, продолжает звучать в концертных залах от Калининграда до Владивостока, но главные торжества пройдут в родном городе мастера.

Центральным событием станет концерт-марафон под названием «Ваш Андрей Петров», который состоится 2 сентября в саду имени композитора на Каменноостровском проспекте. Начало в 19:00, вход для всех желающих свободный.

В программе вечера прозвучат любимые мелодии из кинофильмов, ставших классикой отечественного кинематографа. Гости услышат музыку из картин «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Небеса обетованные», «Жестокий романс», «Я шагаю по Москве» и многих других произведений, знакомых нескольким поколениям зрителей.

На сцену выйдут известные исполнители: народный артист России Олег Погудин, обладательница «Золотой маски» Манана Гогитидзе, талантливые певцы Наталия Диевская, Надежда Алексеева, Дмитрий Ковзель, Анна Малышева, Роман Дряблов и Эдуард Хиль (младший). Музыкальное сопровождение обеспечит инструментальный ансамбль под руководством Александра Богачева. Особенным подарком для публики станет выступление Музыкального театра детей Марины Ланда. Ведущим вечера выступит актер театра и кино Евгений Завьялов.

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая позволит зрителям по-новому открыть для себя творческое наследие композитора. Помимо концерта-марафона, в рамках юбилейных мероприятий запланирована ретроспектива фильмов с музыкой Андрея Петрова в кинотеатре «Аврора», а также масштабный праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и некоммерческого партнерства «ГПСК «Возрождение». Эти мероприятия станут достойной данью творчеству композитора, чья музыка продолжает жить в сердцах благодарных слушателей.