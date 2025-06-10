Петербург готовится к солнечным дням после дождливой недели

Жители Северной столицы наконец-то смогут забыть о зонтах и дождевиках. По данным петербургского Гидрометцентра, уже 10 июня город ожидает значительное улучшение погодных условий. Облачность, которая держалась несколько дней, постепенно рассеивается, уступая место солнечным лучам.

Главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале сообщил, что дождливая погода сохраняется лишь в восточных и южных районах Ленинградской области. В самом же Петербурге осадки полностью прекратились, и в ближайшие часы горожане увидят долгожданное солнце. Метеоролог объясняет это тем, что над территорией Финляндии и Финского залива установилась ясная погода.

Температурный фон в ближайшие дни будет постепенно повышаться. Во вторник, 10 июня, западный ветер не позволит воздуху прогреться слишком сильно, но уже в последующие дни синоптики обещают комфортные +20…+23 градуса. Особенно приятной новостью стало опровержение ранее прогнозировавшихся сильных дождей на 11-12 июня.

На День России, 12 июня, возможны лишь кратковременные осадки, которые не помешают праздничным мероприятиям. Температура в этот день сохранится на уровне около +20 градусов. В среду, 11 июня, ночные показатели термометров опустятся до +10…+12, а днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Начало короткой рабочей недели выдалось для петербуржцев по-настоящему мокрым. Дожди и низкая облачность привели к тому, что температура в понедельник не превысила +15 градусов, что на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

Метеорологи отмечают, что такие резкие изменения погодных условий характерны для начала лета в Северо-Западном регионе. Атмосферные фронты часто приносят дождливую погоду, которая затем сменяется периодами солнечной и теплой погоды. Сейчас как раз наблюдается такой переходный период, когда после продолжительных осадков устанавливается стабильная антициклональная погода.

Для жителей города это означает возможность наконец-то насладиться летними днями, прогулками по паркам и набережным, а также открытием сезона пикников. Специалисты рекомендуют использовать этот период хорошей погоды, так как, согласно долгосрочным прогнозам, уже во второй половине июня возможен возврат дождливой погоды.

День России в Петербурге 12 июня: Полная программа мероприятий