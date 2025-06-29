Петербург готовится к сильным ливням и шквалистому ветру

Санкт-Петербург ожидает ухудшение погодных условий в ближайшие сутки. По данным городского «Водоканала», в некоторых районах возможно выпадение до 20 мм осадков, что может привести к временным затоплениям на улицах. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в Приморском районе, где уже зафиксировали почти 10 мм осадков за короткий промежуток времени.

Специалисты объясняют, что во время сильных ливней канализационные системы могут не справляться с большими объемами воды. Однако они заверяют, что после прекращения дождя вся лишняя влага постепенно уйдёт. В МЧС предупредили о возможном усилении ветра до 17 м/с, что создаёт дополнительную опасность для горожан.

Метеорологи связывают ухудшение погоды с влиянием циклонического вихря «Корнелиус». В связи с этим в городе продолжает действовать «жёлтый» уровень погодной опасности. Жителям и гостям Северной столицы рекомендуют быть осторожными на улицах, избегать прогулок под деревьями и вблизи рекламных конструкций, а также заранее планировать маршруты передвижения с учётом возможных подтоплений.

Особое внимание стоит уделить районам, где уже зафиксированы максимальные показатели осадков. Водителям советуют соблюдать повышенную осторожность на дорогах, так как мокрая проезжая часть и ограниченная видимость могут стать причиной аварийных ситуаций.

Корнелиус: Петербург готовится к встрече с циклоном