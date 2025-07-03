Петербург готовится к резкой смене погоды: от жары до ливней

Сегодня жители Северной столицы столкнутся с настоящим летним контрастом. Утро началось без солнца — небо затянуто низкой облачностью, скрывающей даже верхние этажи высотных зданий. Однако днем воздух прогреется до +28 градусов, создавая почти курортную атмосферу.

По данным метеорологов, вечер принесет резкие изменения. Уже после заката, который сегодня ожидается в 22:21, небо ответит грозами и кратковременными, но интенсивными дождями. Ветер усилится, особенно в прибрежных районах, где его порывы могут стать по-настоящему сильными.

Интересно, что разница температур между центром города и побережьем Финского залива составит около 6 градусов. Если в центральных районах столбики термометров покажут +28, то у воды воздух прогреется лишь до +22.

Завтрашний день станет последним по-настоящему теплым в этой погодной серии. Циклон, который сейчас формируется в районе Осло, уже в пятницу кардинально изменит ситуацию. Синоптики обещают холодный фронт с ливнями и порывистым ветром. Температура резко упадет — днем не выше +18 градусов.

Главный метеоролог города Александр Колесов обратил внимание на контраст между прошлым и нынешним летом. В июле 2023 года в эти дни был зафиксирован абсолютный рекорд — +33,2 градуса. Сейчас же температура держится на более умеренных отметках, что, впрочем, не мешает петербуржцам наслаждаться теплом.

«Два дня — сегодня и завтра — подарит нам по-настоящему летнюю погоду, — отмечает Колесов. — Уже в четверг вечером придет дождь, а пятница встретит ненастьем. Советую использовать эти часы тепла по максимуму — в этом году таких дней действительно мало».

Особое внимание синоптики уделяют приближающемуся циклону. Его траектория и сила ветра в тыловой части пока остаются главными вопросами для прогнозистов. Одно ясно точно — конец недели в Петербурге будет влажным и ветреным.

Когда Петербург наконец согреется: прогноз на оставшееся лето