Петербург готовится к мощному ливню: 9 июня выпадет половина месячной нормы дождей

В понедельник, 9 июня 2025 года, жителей Северной столицы ждет экстремально дождливая погода. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть до 40 мм осадков — это более половины обычной июньской нормы (70 мм).

Хронология непогоды

Серьёзный атмосферный фронт движется с северо-запада и достигнет Петербурга к полудню. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во второй половине дня. Метеорологи предупреждают о возможных:

— Сильных ливнях локального характера

— Низкой видимости на дорогах

— Вероятности подтоплений

Рекомендации для горожан

— Водителям стоит быть предельно внимательными — возможна аквапланировка

— Пешеходам лучше избегать прогулок под дождём из-за усиливающегося ветра

— Жителям первых этажей и владельцам подвалов рекомендуется проверить гидроизоляцию

Перспективы на выходные

Перед грозным понедельником петербуржцев ждёт относительно спокойное воскресенье с температурой до +20°C. Однако уже 8 июня ветер усилится до 7-12 м/с, что станет предвестником надвигающегося ненастья.

Куда уйдёт непогода

После Петербурга зона осадков переместится в сторону Карелии, постепенно теряя свою интенсивность. Коммунальные службы города приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия ливня.

Синоптики советуют горожанам следить за обновлениями прогноза и планировать поездки на понедельник с учётом экстремальных погодных условий.