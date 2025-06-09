Петербург готовится к ливням: усиленные меры «Водоканала» 9 и 10 июня 2025 года

В ближайшие дни Санкт-Петербург ожидает ухудшение погодных условий — по прогнозам метеорологов, 9 июня в городе пройдут интенсивные дожди с количеством осадков до 25 мм в отдельных районах. Такое количество влаги составляет около трети месячной нормы для июня. В связи с этим городские коммунальные службы переходят в режим повышенной готовности.

Петербургский «Водоканал» мобилизовал 73 аварийные бригады, которые будут круглосуточно дежурить в разных районах города. Специалисты готовы оперативно реагировать на возможные подтопления и другие последствия сильных осадков. Как поясняют в пресс-службе предприятия, канализационная система города полностью готова к приему большого объема воды, однако при экстремальных нагрузках возможно временное скопление воды на отдельных участках дорог.

Метеорологи связывают ухудшение погоды с влиянием циклонического вихря «Вейт», который принесет обильные осадки не только в Петербург, но и в Ленинградскую область. В регионе ожидаются еще более интенсивные дожди — до 40 мм осадков, что составляет от 25 до 60% месячной нормы.

Специалисты напоминают, что подобные погодные явления характерны для начала лета в Северо-Западном регионе. По данным гидрометцентра, в последние годы отмечается увеличение количества экстремальных погодных явлений, включая интенсивные ливни. В связи с этим городские службы совершенствуют систему оперативного реагирования.

Жителям и гостям города рекомендуется быть осторожными во время дождя, избегать передвижения по подтопленным участкам и парковки автомобилей в низинах. После окончания осадков вся вода должна относительно быстро уйти в систему водоотведения. В случае обнаружения серьезных подтоплений можно обращаться в единую диспетчерскую службу «Водоканала».

«Вейт» обрушит 9 и 10 июня на Петербург мощные дожди: чего ждать горожанам