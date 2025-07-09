Петербург готовится к летнему теплу: впереди жаркие деньки

На этой неделе жителей Северной столицы ждет приятный сюрприз от природы. После прохладных дней город постепенно прогреется, и к концу недели столбики термометров могут подняться до летних +28 градусов.

Сегодняшний день порадует петербуржцев солнечной погодой. Утром воздух прогреется до +14 градусов, а днем температура достигнет комфортных +21…+23 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет слабым и переменным. Такие условия идеально подходят для прогулок по городу или отдыха в парках.

Чуть менее устойчивой будет погода в четверг. Синоптики прогнозируют облачность и периодические дожди. Температура немного понизится: ночью около +13…+15 градусов, днем не выше +18. Но уже в пятницу ситуация кардинально изменится – облака рассеются, и город окажется во власти летнего тепла. Дневные показатели термометров взлетят до +26…+28 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы для этого времени года.

Сейчас в Петербурге установились самые длинные световые дни в году. Солнце встает около четырех утра, а заходит только после десяти вечера, давая горожанам почти 18,5 часов дневного света. Это прекрасная возможность насладиться белыми ночами в их завершающей фазе перед постепенным сокращением светового дня.

Метеорологи отмечают, что предстоящее потепление будет кратковременным. Уже в выходные температура вернется к более привычным для июля значениям. Поэтому стоит воспользоваться жаркими деньками, чтобы в полной мере ощутить приход настоящего лета в Северную столицу.