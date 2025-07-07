Петербург готовится к летнему теплу: синоптики обещают улучшение погоды

Жителей Северной столицы и Ленинградской области ждёт долгожданное потепление. По словам главного синоптика города Александра Колесова, с 11 июля в регион придёт антициклон, который принесёт более стабильную и тёплую погоду.

В ближайшие дни столбики термометров покажут комфортные +23…+28 градусов. Такие значения ожидаются после установления устойчивого антициклона. «Мы давно прогнозировали улучшение погоды к середине месяца, и теперь эти ожидания начинают сбываться», — отметил Колесов.

Однако первые дни антициклона могут сопровождаться кратковременными осадками. Специалист уточнил, что это будут не затяжные дожди, а приятные летние освежающие ливни. «Главное, чтобы антициклон окончательно закрепился в нашем регионе», — добавил метеоролог.

В преддверии потепления погода сохранит неустойчивый характер. В ближайшие дни петербуржцам стоит ожидать регулярных дождей разной интенсивности, облачности и умеренных температур в пределах +18…+23 градусов. Такие условия будут сдерживать полноценный летний прогрев воздуха.

Этот прогноз вселяет оптимизм в жителей региона, которые уже давно ждут по-настоящему летней погоды. После периода дождей и прохлады антициклон должен принести долгожданное тепло и солнечные дни, что особенно порадует тех, кто планирует провести время на природе или дачных участках.