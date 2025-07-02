Петербург готовится к кратковременному летнему теплу перед новыми дождями

Жители Северной столицы могут насладиться двумя солнечными днями перед очередным ухудшением погоды. По данным городского Гидрометцентра, 2 и 3 июля температура поднимется до +24…+28 градусов, что станет самым тёплым периодом нынешнего лета. Однако уже в четверг вечером в город вернётся дождливая погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что предстоящий циклон, приходящий из Норвегии, принесёт сильные осадки и порывистый ветер. «После кратковременного тепла нас снова ожидает типичная петербургская погода с дождями и прохладой», — предупреждает метеоролог.

Особенностью текущего лета стало отсутствие устойчивой жары. Если в прошлом году в эти дни столбики термометров поднимались до рекордных +33 градусов, то сейчас температура едва превышает климатическую норму.

Метеорологи прогнозируют, что настоящая летняя жара может прийти в европейскую часть России только во второй половине июля, однако Северо-Западный регион, включая Петербург, вероятно, останется в стороне от этого потепления.

Несмотря на прохладное лето, несколько пляжей Петербурга и Ленинградской области уже получили разрешение на купание. Однако специалисты не ожидают скорого прогрева воды до комфортных температур и рекомендуют горожанам использовать ближайшие солнечные дни для прогулок и отдыха на свежем воздухе.