Петербург готовится к коротким дождям перед долгожданным потеплением

После дождливого воскресенья утро понедельника в Северной столице встретило горожан серыми облаками. Однако синоптики обещают, что уже совсем скоро погода порадует жителей города солнечными днями и комфортным теплом.

Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний день июня небо над Петербургом останется затянутым облаками, но во второй половине дня возможны кратковременные прояснения. Местами пройдут небольшие дожди, которые, впрочем, не затянутся надолго. Ветер подует с северо-запада и севера, его сила останется умеренной. Утренняя температура составила +12,6°C, а днем воздух прогреется до +17…+19°C. Атмосферное давление, немного пониженное ночью, начнет постепенно расти к полудню.

Солнце сегодня взошло в 03:40, а скроется за горизонтом только в 22:24, подарив петербуржцам почти 19 светлых часов.

Но главная хорошая новость – уже со вторника дожди прекратятся. 1 июля температура останется на уровне +17…+19°C, а в среду, 2 июля, в город придет настоящее летнее тепло: столбики термометров поднимутся до +22…+24°C. Это значит, что начало июля встретит жителей Петербурга сухой и приятной погодой, которую многие так ждали после прохладного июня.

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