Петербург готовится к грозовому шторму 12, 13 июля

Метеорологи предупредили жителей и гостей Северной столицы о надвигающемся ухудшении погодных условий. С 12 на 13 июля город ожидает комплекс неблагоприятных явлений: сильные грозы, интенсивные ливни, возможен град и шквалистый ветер, скорость которого местами может достигать 24 метров в секунду.

По данным синоптиков, пик жары придётся на дневные часы 12 июля, когда температура воздуха прогреется до +31°C. Однако уже к вечеру погода резко изменится – с 16:00 до 2:00 ночи ожидаются опасные метеорологические явления. Метеопредупреждение продлится и в воскресенье: с 13:00 до 21:00 сохранится вероятность экстремальных осадков с грозами.

Специалисты присвоили ситуации «жёлтый» и «оранжевый» уровни опасности, что означает реальную угрозу для жизни и имущества. В таких условиях особенно важно соблюдать меры предосторожности: избегать открытых пространств во время грозы, не парковать автомобили под деревьями, воздержаться от поездок на природу и быть внимательными на дорогах.

Городские службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется следить за актуальными прогнозами и быть готовыми к возможным перебоям в работе общественного транспорта.