Петербург готовится к «Алым парусам»: какие улицы и мосты закроют для движения

В конце июня и начале июля центр Санкт-Петербурга столкнется с масштабными ограничениями движения. Причина — проведение традиционного праздника выпускников «Алые паруса». Власти заранее опубликовали график перекрытий, чтобы жители и гости города могли спланировать свои маршруты.

Первые изменения начнутся уже 24 июня. Дворцовая набережная сузится в районе дома 38 и Эрмитажного моста, а со 2 июля ограничения коснутся проезда вдоль Дворцовой площади.

Особое внимание стоит уделить работе мостов. Троицкий мост закроют трижды: в ночь с 26 на 27 июня, с 27 на 28 июня, а также днем 28 июня. Дворцовый мост будет недоступен для проезда в ночь с 27 на 28 июня и днем 28 июня. Благовещенский мост закроют вечером 27 июня, а затем с 28 на 29 июня. Литейный мост остановит движение в ночь на 29 июня.

Самые масштабные перекрытия запланированы на 27 и 28 июня. С 19:00 до 4:00 будет полностью закрыта Дворцовая площадь, а также несколько набережных — Дворцовая, Адмиралтейская, Английская. Ограничения также затронут Невский проспект, Университетскую набережную, Биржевую и Сенатскую площади.

Вечером 28 июня и утром 29 июня перекроют Тучков мост, Пироговскую набережную, набережную Лейтенанта Шмидта, а также площадь Труда и Ново-Адмиралтейский канал.

Парковка в центре города также окажется под запретом. 28 июня нельзя будет оставлять машины на набережных Мойки, Дворцовой, Кутузова, а также на Миллионной улице и Исаакиевской площади. Ограничения коснутся и Васильевского острова — стоянка запрещена на Университетской набережной и Биржевой площади.

Жителям и гостям Петербурга стоит заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств. «Алые паруса» — яркое событие, но подготовка к нему требует временных изменений в жизни города.