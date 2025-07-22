Петербург готовится к 30-градусной жаре: что ждёт горожан в ближайшие дни

Среда станет началом периода по-настоящему летней погоды в Северной столице. По прогнозам главного синоптика города Александра Колесова, уже завтра столбики термометров поднимутся до отметки +30°C, а такая жаркая погода продержится как минимум до конца недели.

Метеорологи отмечают, что даже возможные кратковременные дожди, которые ожидаются в основном на юге Ленинградской области, не смогут существенно повлиять на температурный фон. По данным центра погоды «Фобос», сегодняшний день принесёт петербуржцам +25…+27°C, а в области — от +23 до +28°C.

Синоптическая ситуация в регионе определяется периферией циклона, который остановился над центральными районами Европейской России. Это означает переменную облачность с возможными кратковременными осадками, но без существенного похолодания.

Специалисты рекомендуют горожанам:

— Избегать длительного пребывания на открытом солнце в часы пиковой солнечной активности (с 11 до 16 часов)

— Увеличить потребление воды

— Особое внимание уделить защите от солнца детям и пожилым людям

Такая жаркая погода для Петербурга — явление нечастое, поэтому медики советуют быть особенно внимательными к своему самочувствию в эти дни. Власти города, в свою очередь, готовятся к возможному введению особого режима работы городских служб, если температура продолжит расти.