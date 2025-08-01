Петербург готовит официальный перечень безопасных пляжей

Администрация Северной столицы приступила к созданию единого реестра городских пляжей, соответствующих всем требованиям безопасности. Как сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников, в документ войдут только те места для купания, которые прошли комплексную проверку по нескольким важным критериям.

При составлении списка специалисты будут учитывать не только качество воды, но и наличие необходимой инфраструктуры для оперативного реагирования спасателей, а также состояние дна водоёмов. В некоторых случаях потребуется проведение дополнительных работ по очистке прибрежной зоны от опасных предметов — стекла, металлических конструкций и других посторонних элементов.

Корабельников подчеркнул, что показатели чистоты воды могут значительно меняться в течение купального сезона. После массового посещения пляжа качество воды может временно ухудшиться, а затем восстановиться благодаря естественным процессам или осадкам. В связи с этим власти рекомендуют горожанам всегда проверять актуальную информацию от Роспотребнадзора перед тем, как отправиться купаться.

«Лично я считаю, что для купания лучше выбирать озёра Ленинградской области, — отметил вице-губернатор во время прямого эфира. — Но если вы хотите остаться в городе, следует выбирать только оборудованные места, соответствующие всем нормам безопасности».

Новый перечень пляжей призван помочь жителям и гостям Петербурга делать осознанный выбор мест для отдыха у воды, минимизируя возможные риски для здоровья. Ожидается, что документ будет регулярно обновляться с учётом текущего состояния водоёмов и прибрежных зон.