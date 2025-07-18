Петербург для гурманов: гастротуры, экскурсии и незабываемые вкусы

Санкт-Петербург давно заслужил звание кулинарной столицы России. Каждый год более полутора миллионов туристов приезжают сюда не только за впечатлениями от дворцов и музеев, но и за уникальными гастрономическими открытиями. Местная кухня — это смесь традиций и новаторства, где сливаются воедино русские, европейские и азиатские вкусы.

Вкусный Петербург с разных ракурсов

Романтичный ужин на воде

Что может быть лучше, чем совместить ужин в изысканном ресторане с прогулкой по Неве? Первый в городе теплоход-ресторан предлагает гастрономический круиз с видом на парадные набережные и Финский залив. Это идеальный вариант для тех, кто хочет почувствовать атмосферу Петербурга в полной мере.

Морская прогулка с гастрономическим удовольствием: новый маршрут вокруг кронштадтских фортов

Пряное путешествие: от кофе до шоколада

Петербург и пряности — давние друзья. На специальной экскурсии вы узнаете, как кофе, специи и шоколад стали частью городской культуры. В программе — посещение единственного в России Музея кофе и Музея шоколада, где можно не только услышать интересные истории, но и попробовать редкие сорта этих лакомств.

Индивидуальный гастротур «Петербург на вкус»

Бефстроганов, корюшка, гурьевская каша и знаменитые пышки — эти блюда давно стали символами города. В ходе тура вы не только попробуете классику петербургской кухни, но и узнаете, как в ней переплелись кулинарные традиции разных народов.

О, да! Еда! – гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге

Гастрономический маршрут для ценителей

Этот тур проведет вас по самым знаковым гастрономическим местам города. Вы побываете в кафе музея Фаберже, где подают фирменные десерты, научитесь готовить пряный глинтвейн в Музее специй, а также посетите винные погреба Константиновского дворца и крупнейший фуд-молл Европы «Вокзал 1853».

Мясной фестиваль для настоящих гурманов

19 июля на улице Некрасова, 3-5, развернется «ЖаритьФест» — самый мясной и атмосферный фестиваль лета. Шеф-повара Андрей Трофимов и Сергей Бабич покажут мастер-класс по разделке бычьей туши и приготовлению идеальных стейков. Каждый гость сможет попробовать этот мясной шедевр и убедиться, что Петербург умеет удивлять не только архитектурой, но и кулинарией.

ЖаритьФест 2025 в Петербурге: программа — расписание

Петербург ждет вас с богатым меню, интересными экскурсиями и гастрономическими сюрпризами. Выбирайте тур по вкусу — и отправляйтесь в путешествие, где главными впечатлениями станут ароматы и вкусы Северной столицы!

Гастрономический Петербург: где пробуждаются новые ресторанные кварталы