Петербург бьёт рекорды по привлекательности для путешественников

Санкт-Петербург продолжает укреплять свои позиции в качестве главного туристического центра страны. По данным за 2024 год, город принял на 12% больше гостей, чем в доковидном 2019 году, перешагнув отметку в 11 миллионов посещений. Текущий год демонстрирует ещё более впечатляющую динамику — за первые пять месяцев зафиксировано свыше 5 миллионов визитов, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Особое внимание уделяется развитию новых форматов туризма. Помимо традиционных экскурсий по историческим местам, всё большую популярность приобретают тематические маршруты и событийный туризм. Единый календарь мероприятий, включающий более 700 событий, помогает гостям выбрать оптимальное время для посещения. Доля путешественников, приезжающих ради участия в фестивалях и специальных программах, выросла с 2,3% до 3,7%.

Международный поток также показывает устойчивый рост. Упрощение визового режима и активная маркетинговая стратегия позволили привлечь более 800 тысяч иностранных туристов в прошлом году. Наибольший интерес город вызывает у жителей Китая, стран Ближнего Востока и СНГ. Деловая составляющая тоже не остаётся без внимания — недавний ПМЭФ собрал представителей 144 государств и почти 23,5 тысячи участников.

Важным направлением работы остаётся создание комфортных условий для маломобильных граждан. Уже сейчас 40% музеев, половина театров и парков оборудованы специальными средствами для людей с ограниченными возможностями. Двадцать культурных учреждений разработали адаптированные программы для посетителей с различными формами инвалидности. Эти усилия не остались незамеченными — профессиональное сообщество признало Петербург лидером по доступности туристической инфраструктуры.

В ближайших планах — запуск новых маршрутов, в том числе патриотического проекта «Васильевский. Остров памяти славы». Он продолжает серию «Маршрутов Победы», раскрывающих малоизвестные страницы городской истории. Отдельное внимание уделяется подготовке квалифицированных гидов — более 2300 специалистов готовы проводить экскурсии на 23 языках, включая программы для участников специальной военной операции.

Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе властей и турбизнеса. Как отметили в городской администрации, главная задача сейчас — сохранить положительную динамику, делая акцент на качестве услуг и разнообразии предложений для всех категорий гостей.

Петербург бьёт рекорды: город посетило более 11 миллионов туристов