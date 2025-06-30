Петербург бьёт рекорды: город посетило более 11 миллионов туристов

Северная столица продолжает укреплять свои позиции как одного из самых популярных туристических направлений страны. По итогам прошлого года Петербург принял свыше 11 миллионов гостей, которые оставили в городской казне около 730 миллиардов рублей. Эти впечатляющие цифры свидетельствуют о растущей привлекательности города на Неве для путешественников со всей России и из-за рубежа.

Туризм сегодня — это не просто осмотр достопримечательностей, а возможность познакомиться с культурным наследием и современными достижениями страны. Особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, который помогает россиянам лучше узнать свою страну. Власти города создают все условия для комфортного отдыха различных категорий гостей — от молодёжи до представителей «серебряного» возраста.

Тенденция роста сохраняется и в текущем году. За первые шесть месяцев 2025 года Петербург посетило уже более пяти миллионов человек. Особенно популярными оказались майские праздники, когда город принял почти миллион туристов.

Значительно увеличился поток иностранных гостей. В 2024 году Северную столицу посетило свыше 800 тысяч зарубежных путешественников — на 7% больше, чем годом ранее. Среди лидеров по количеству туристов — гости из Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Индии.

Важным направлением развития становится инклюзивный туризм. В двадцати музеях города уже реализуются специальные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Петербург признан лидером по доступности для туристов с инвалидностью, однако работа в этом направлении продолжается.

Город активно развивает инфраструктуру, расширяя гостиничный фонд и создавая новые туристические маршруты. Всё это позволяет Петербургу сохранять статус культурной столицы России и одного из самых привлекательных направлений для путешественников.

Санкт-Петербург станет удобнее для туристов благодаря умным технологиям