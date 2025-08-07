Петербург без туристов: почему иностранцы не едут в Северную столицу

Летний сезон 2025 года не принёс Санкт-Петербургу ожидаемого наплыва зарубежных гостей. Вместо привычных толп туристов у Эрмитажа и Дворцовой площади сейчас в основном прогуливаются россияне, да и их число заметно сократилось. Отели города констатируют: иностранцы если и приезжают, то крайне редко, а основную часть гостей составляют жители стран СНГ и бюджетные туристы из Китая.

По данным экспертов, главным источником иностранных туристов в этом году стал Китай — на него приходится более половины организованного турпотока. За ним следуют Индия и Иран, но их вклад значительно скромнее. Некоторые туроператоры отмечают отмены групповых поездок из-за укрепления рубля, однако азиатский рынок остаётся основным драйвером спроса.

Крупные гостиничные сети фиксируют рост числа иностранных гостей, но это касается в первую очередь Москвы, Новосибирска и других городов. В Петербурге ситуация иная: здесь заметнее всего увеличилось количество туристов из Индии, Турции и Беларуси, а вот китайский поток, некогда бывший основным, так и не восстановился.

Причин для такого положения дел несколько. Во-первых, сложная логистика — прямых рейсов почти нет, а перелёты с пересадками стали дорогими и неудобными. Во-вторых, проблемы с платежами: иностранцы вынуждены везти с собой наличные, так как международные платёжные системы в России не работают. Наконец, свою роль играет и негативный информационный фон за рубежом, хотя те, кто всё же решается приехать, часто удивляются, обнаружив, что реальность сильно отличается от того, что показывают в их СМИ.

Ещё одна проблема — отсутствие у иностранцев информации о российских системах бронирования. Большинство предпочитает останавливаться в международных сетевых отелях, а небольшие гостиницы почти не видят зарубежных гостей. Владельцы отелей признают: доля иностранцев в их загрузке сейчас не превышает 5%, и это в основном туристы с Ближнего Востока.

Пока туриндустрия Петербурга держится за счёт внутреннего туризма, но и здесь ситуация ухудшается — россияне всё чаще выбирают заграничные поездки, несмотря на высокие цены и сложности с перелётами. Остаётся только надеяться, что в ближайшие месяцы ситуация изменится, однако пока признаки восстановления международного турпотока едва заметны.

