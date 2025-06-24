Петербург 24,25,26,27,28,29 июня: дожди и похолодание до выходных

Жителей Северной столицы ждет несколько дождливых дней подряд. По прогнозам синоптиков, циклонический фронт принесет в город и Ленинградскую область продолжительные осадки, которые будут продолжаться до конца рабочей недели.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются в среду и четверг, когда за сутки может выпасть до 30 мм осадков — это половина июньской нормы. Из-за плотной облачности температура не поднимется выше +15…+17°C днем, а ночью столбики термометров опустятся до +11…+13°C. Ветер юго-западный, умеренной силы — до 11 м/с.

Метеорологи отмечают, что в Ленобласти ситуация будет сложнее — там объявлен желтый уровень опасности из-за вероятности гроз. В Петербурге же опасных явлений не прогнозируют, но жителям советуют запастись зонтами и теплой одеждой.

Облегчение наступит только к пятнице, 27 июня. К этому времени дожди прекратятся, а температура повысится до комфортных +20°C. До этого момента атмосферное давление останется аномально низким — около 740 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Напомним, что в начале недели петербуржцы успели насладиться солнечной погодой, но, как и предупреждали синоптики, теплый период оказался кратковременным. Теперь городу предстоит пережить несколько прохладных и дождливых дней перед возвращением летней погоды.

В Санкт-Петербурге пройдет звездный дождь