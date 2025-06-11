Петербург 11 июня ждет переменчивая погода: циклон принесет облачность и возможные дожди

Над Санкт-Петербургом нависла угроза ухудшения погоды из-за циклона, который движется с западного направления. Метеорологи прогнозируют, что небо затянется плотными облаками, а во второй половине дня кое-где могут пройти кратковременные осадки. Однако вероятность дождя остается под вопросом, и многие горожане, возможно, даже не заметят изменений.

Температурный фон в Северной столице ожидается в пределах 17–19 градусов, а в области столбики термометров покажут 16–21 градус. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3–8 метров в секунду, что не создаст серьезного дискомфорта. Атмосферное давление останется стабильным — около 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для этого времени года.

Утро 11 июня началось с переменной облачности, и в течение дня осадков не предвидится. Ветер сменит направление на южное и юго-восточное, оставаясь слабым. Ночью температура опустилась до +12,1 градуса, а днем воздух прогреется до +18… +20 градусов. Давление ночью немного повысится, но в светлое время суток значительных колебаний не ожидается.

Солнце взошло сегодня в 03:37, а зайдет за горизонт только в 22:19, подарив петербуржцам почти 19 часов светового дня. Такая продолжительность дня характерна для периода белых ночей, когда город погружается в особенную атмосферу, привлекающую туристов со всего мира.

На ближайшие дни синоптики обещают небольшие перемены. 12 июня возможны кратковременные дожди, а температура сохранится на уровне +19… +21 градуса. 13 июня осадков не ожидается, и воздух прогреется до +20… +22 градусов, что создаст комфортные условия для прогулок по набережным и паркам.

Циклоны, подобные нынешнему, часто влияют на погоду в Северо-Западном регионе, принося с собой не только дожди, но и резкие перепады температуры. Однако в этот раз атмосферный вихрь не обещает серьезных сюрпризов, и жители Петербурга смогут насладиться мягкой, хотя и нестабильной, летней погодой.

Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге ко Дню России 12 июня 2025 года