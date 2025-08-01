Переход на национальную платежную систему: какие изменения ждут держателей ка

В Центральном банке России началось обсуждение сроков поэтапного прекращения обслуживания карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Этот процесс будет проводиться плавно, чтобы дать гражданам возможность без спешки перейти на карты российской платежной системы «Мир».

Как сообщают представители регулятора, в настоящее время ведется работа по определению конкретных временных рамок, в течение которых карты иностранных платежных систем перестанут обслуживаться в России. «Мы устанавливаем разумные сроки, достаточные для того, чтобы банки могли организованно заменить карты по запросу клиентов. При этом людям не нужно предпринимать срочных действий — банки своевременно проинформируют своих клиентов о необходимых шагах», — пояснили в ЦБ.

Важно отметить, что все существующие карты продолжают работать в обычном режиме до момента окончательного перехода. Ранее Центробанк уже продлил срок действия карт Visa и Mastercard с истекшим сроком эксплуатации, обеспечив их обслуживание через национальную систему платежных карт (НСПК).

По данным регулятора, в 2025 году популярность карт «Мир» среди россиян значительно выросла, в то время как спрос на продукты международных платежных систем продолжает снижаться. «Многие клиенты уже самостоятельно заменяют карты отсутствующих в стране международных систем на отечественные аналоги. Тем, кто хочет сделать это сейчас, достаточно обратиться в свой банк», — добавили в ЦБ.

Переход на национальную платежную систему является частью стратегии по укреплению финансового суверенитета страны и обеспечению бесперебойного функционирования платежной инфраструктуры в новых экономических условиях.