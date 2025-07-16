Пассажирам электричек: не нужно вводить персональные данные

С 15 июля пассажиры пригородных поездов смогут быстрее и удобнее покупать билеты через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) объявила о важных изменениях в процедуре оформления проездных документов.

Теперь для покупки полного билета не потребуется вводить персональные данные, что значительно ускорит процесс. Также появится возможность переносить купленные билеты между устройствами при условии, что пассажир авторизован в приложении на всех используемых гаджетах.

Однако в РЖД сохраняются строгие ограничения на использование одного аккаунта. Его можно привязать не более чем к восьми устройствам. Превышение этого лимита может привести к блокировке. Также подозрительной считается активность, когда с одного аккаунта приобретают более 600 билетов за год. Эти меры направлены на борьбу с перекупщиками и мошенническими схемами.

Подробные инструкции по работе с обновлённым функционалом уже опубликованы на официальном сайте перевозчика. Нововведения призваны сделать процесс покупки билетов максимально простым и комфортным для пассажиров, сохраняя при этом необходимые меры безопасности.