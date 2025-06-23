«Паруса Кронштадта» покорили рекордное число гостей

В минувшие выходные исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте стал центром грандиозного праздника — юбилейного V фестиваля «Паруса Кронштадта». Мероприятие, вошедшее в культурную программу Петербургского международного экономического форума, собрало более 30 тысяч человек, установив новый рекорд посещаемости.

С самого утра гостей ждала насыщенная программа, объединившая исторические реконструкции, гастрономические изыски и современные музыкальные выступления. Центральной темой фестиваля стала эпоха Петра I — посетители могли попробовать себя в старинных ремеслах, поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и бальным танцам, а также испытать свою меткость в лучном и мушкетном тирах. Особый восторг у публики вызвали показательные выступления с участием исторических персонажей и демонстрация работы настоящей пороховой пушки.

Более 500 семей прошли увлекательный квест «Петровский моряк», где каждый участник смог почувствовать себя юнгой на службе у императора. За успешное выполнение заданий гости получали памятные медали, ставшие приятным сувениром праздника.

Вечерняя программа собрала аншлаг у главной сцены. Публика тепло встречала выступления коллективов разных жанров — от классических аранжировок «Вероны» до зажигательных ритмов «Чили Санчос». Кульминацией стал концерт Ивана Дмитриенко, чьи лирические композиции подпевали тысячи зрителей.

«Фестиваль стал настоящим символом летнего Кронштадта, — отметила Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса «Острова фортов». — Даже непогода не смогла испортить праздничное настроение».

Как подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, подобные мероприятия не только дарят яркие впечатления гостям, но и способствуют развитию туристической привлекательности города.

Фестиваль «Паруса Кронштадта» в очередной раз подтвердил статус одного из самых ожидаемых событий летнего сезона, объединив историческое наследие и современные развлечения на берегу Финского залива.