Паруса Кронштадта 2025: путешествие в эпоху Петра I

21 июня исторический кластер «Остров фортов» в пятый раз станет площадкой для масштабного фестиваля «Паруса Кронштадта 2025». Это яркое событие, традиционно завершающее Петербургский международный экономический форум, вновь объединит музыку, спорт и гастрономию на фоне уникальных морских пейзажей.

Гостей фестиваля «Паруса Кронштадта 2025» ждет настоящее погружение в петровскую эпоху. На территории парка развернутся десятки интерактивных площадок, где можно будет освоить старинные ремесла, принять участие в народных забавах или почувствовать себя артиллеристом XVIII века. Особый колорит создадут мастера кузнечного и гончарного дела, каллиграфисты и создатели традиционных кукол.

Любителей активного отдыха привлекут мастер-классы по морскому делу — от вязания узлов до управления парусными яхтами. Для юных посетителей подготовлен специальный квест «Петровский моряк», пройдя который каждый ребенок получит памятную медаль и звание настоящего моряка.

Музыкальная программа фестиваля «Паруса Кронштадта 2025» обещает быть не менее насыщенной. На главной сцене выступят популярные кавер-группы, а завершит вечер концерт Вани Дмитриенко — молодого исполнителя, покорившего российские чарты.

Как отмечает руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу, в прошлом году мероприятие собрало более 25 тысяч гостей. Вход на фестиваль остается бесплатным, что делает его доступным для всех желающих окунуться в атмосферу морской романтики и петровских времен.

«Остров фортов» ждет гостей 21 июня на фестивале «Паруса Кронштадта 2025» — здесь каждый найдет развлечение по душе, будь то исторические реконструкции, гастрономические изыски или просто возможность провести день на берегу Финского залива в окружении уникальных фортификационных сооружений.

Кронштадт – самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга