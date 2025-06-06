Ожившая поэзия: в Петербурге открыли интерактивную выставку о Пушкине

В Северной столице появился уникальный проект, где современные технологии помогают по-новому взглянуть на жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиция «Вселенная Пушкина», созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, использует искусственный интеллект для оживления исторических образов и литературных персонажей.

Выставка разделена на три тематических пространства. Первая зона «Две столицы» переносит посетителей в детские годы поэта, позволяя услышать его разговоры с родными и даже пообщаться с героем знаменитой поэмы «Медный всадник».

Особый интерес представляет второй зал, посвященный лицейскому периоду. Здесь Пушкин предстает не каноническим классиком, а живым подростком — озорным, дерзким, способным на шалости. «Мы специально показываем эту сторону его характера, чтобы современная молодежь увидела в великом поэте обычного человека со своими слабостями и переживаниями», — поясняет директор проекта Максим Салагин.

Как отмечает президент Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов, технология «оживления» исторических персонажей может стать отличным способом заинтересовать тех, кто еще не знаком с творчеством поэта.

Завершает экспозицию волшебный мир пушкинских сказок. В этом интерактивном пространстве посетители смогут пообщаться с Котом ученым, Царевной-Лебедь и другими любимыми персонажами через специальный аудиоспектакль.

«Эта выставка создает удивительный эффект погружения, — делится впечатлениями представитель городского комитета по экономической политике. — Здесь действительно начинаешь ощущать себя в пушкинской эпохе, что особенно важно для молодого поколения».

Новый проект сочетает образовательную функцию с развлекательной, предлагая современный взгляд на классическое наследие. Выставка уже стала популярной среди петербуржцев и гостей города, открывая Пушкина с неожиданной стороны.