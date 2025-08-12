Открытый город 2025 в Петербурге: 17, 22 августа

Прогулки сквозь века: «Открытый город 2025» раскрывает тайны пушкинского Петербурга и судьбу красной герцогини

В августе культурный проект «Открытый город 2025» предлагает петербуржцам и гостям северной столицы два новых маршрута, позволяющих по-новому взглянуть на историю города. Участники экскурсий смогут пройтись по местам, связанным с жизнью Александра Пушкина, и погрузиться в атмосферу особняка Румянцева, хранящего память о Дарье Лейхтенбергской.

17 августа состоится прогулка «Здесь некогда гулял и я», посвященная пушкинским местам Петербурга. Маршрут начнется у кафе «Вольф и Беранже» на Зеленом мосту, где поэт проводил свои последние часы перед роковой дуэлью. Экскурсанты увидят дом, где когда-то располагался «Демутов трактир» — первое петербургское пристанище молодого Пушкина. Именно здесь он переживал период холостой жизни, играл в карты и впервые привез свою молодую жену.

Особое внимание будет уделено зданию Главного штаба, где раскроются подробности непростых отношений поэта с начальством. Участники узнают, как министр иностранных дел Карл Нессельроде повлиял на судьбу гения. Завершится маршрут у дома на набережной Мойки, 12 — последнего пристанища Пушкина, и Конюшенной церкви, где проходило отпевание.

22 августа программа «Красная герцогиня» перенесет гостей в особняк Румянцева. Здесь можно будет не только увидеть сохранившиеся с XIX века интерьеры, но и услышать удивительную историю Дарьи Лейхтенбергской. В дубовом кабинете прозвучит литературный монолог о жизни хозяйки дома, сопровождаемый музыкой на подлинном рояле Исаака Дунаевского.

Оба мероприятия предлагают уникальную возможность прикоснуться к истории Петербурга через судьбы его выдающихся жителей. «Открытый город 2025» продолжает традицию живого знакомства с культурным наследием северной столицы, предлагая не просто экскурсии, а настоящее погружение в прошлое.

«Санкт-Петербург Марина»: как из промзоны создают всесезонный курорт мирового уровня