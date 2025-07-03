От первых снимков до цифровых шедевров: в Петербурге раскроют тайны фотоискусства

В петербургском выставочном зале «Манеж» готовится масштабный проект, который проведёт зрителей сквозь два столетия развития фотографии. На одной площадке встретятся редкие дагеротипы 1840-х годов и современные изображения, созданные искусственным интеллектом. Такой широкий охват позволяет увидеть, как менялось восприятие реальности через объектив камеры.

В экспозицию войдут 600 работ 178 авторов, среди которых легендарные пионеры фотоискусства и современные экспериментаторы. Посетители увидят подлинные отпечатки Луи Дагера, кадры Вильяма Каррика, репортажные снимки Карла Буллы, авангардные композиции Александра Родченко и Эля Лисицкого. Особый интерес представляют никогда ранее не выставлявшиеся работы Бориса Смелова, Сергея Борисова и провокационные образы Влада Мамышева-Монро.

Организаторы подчёркивают, что выставка — это не просто собрание снимков, а исследование фотографии как полноценного вида искусства со своей историей и эстетикой. Здесь можно будет проследить, как технические открытия влияли на творческие методы, а новые технологии расширяли границы визуального языка.

Отдельного внимания заслуживает раздел, посвящённый современным цифровым технологиям. Посетители смогут сравнить первые фотографические опыты с работами нейросетей, которые сегодня переосмысливают саму природу изображения. Этот диалог эпох позволяет понять, как менялось наше представление о достоверности и художественной ценности кадра.

Выставка станет своеобразной машиной времени, где за один визит можно совершить путешествие от зарождения фотографии до её цифрового будущего. Для ценителей это редкий шанс увидеть вживую уникальные авторские отпечатки, которые обычно хранятся в музейных фондах и частных коллекциях.

Петергоф – самостоятельная поездка