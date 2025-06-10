Осторожно, ловушка для туристов! Прокуратура закрыла мошеннический сайт Эрмитажа

В интернете появился фальшивый сайт, выдававший себя за официальный ресурс Государственного Эрмитажа. По данным прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга, мошенники создали точную копию музейного портала, где предлагали купить билеты по завышенной стоимости. Однако после оплаты посетители не получали доступ в музей, а их деньги исчезали.

Прокуратура провела проверку и подтвердила, что сайт не имеет ничего общего с настоящим Эрмитажем. Суд удовлетворил требование ведомства о блокировке мошеннического ресурса. После вступления решения в силу информация будет передана в Роскомнадзор, и сайт внесут в реестр запрещённых.

Это не первый случай, когда злоумышленники используют имя знаменитого музея в корыстных целях. В 2022 году Эрмитаж уже предупреждал о схемах обмана: аферисты представлялись сотрудниками музея и предлагали компаниям заключить фиктивные контракты на поставку оборудования и материалов. Тогда жертвами стали 15 организаций, переведших деньги за несуществующие заказы.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что поддельные сайты культурных учреждений – распространённая схема мошенничества. Преступники копируют дизайн и контент официальных страниц, но меняют реквизиты для оплаты или добавляют скрытые комиссии. Чтобы не стать жертвой обмана, стоит проверять адрес сайта в поисковых системах, не переходить по сомнительным ссылкам и покупать билеты только через проверенные платформы.

Государственный Эрмитаж напоминает, что единственный официальный сайт музея — hermitagemuseum.org. Все остальные ресурсы, использующие его название, являются мошенническими и должны вызывать подозрения. В случае сомнений можно обратиться в пресс-службу музея для уточнения информации.

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