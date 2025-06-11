Особенности вступительной кампании в университеты Северной столицы

В текущем году абитуриенты смогут начать подачу документов в высшие учебные заведения 20 июня 2025 года. Согласно установленным правилам, каждый поступающий имеет право выбрать до пяти университетов, указав в каждом из них не более пяти специальностей.

Процесс зачисления будет осуществляться в три последовательных этапа. Первый, приоритетный этап пройдет 2-3 августа, за ним последует основной период 6-8 августа, а завершится кампания дополнительным этапом 10-11 августа.

Количество финансируемых государством мест в вузах Санкт-Петербурга в этом году увеличилось примерно на 3-4% по сравнению с предыдущим периодом. Однако значительная часть мест остается на платной основе, что позволяет университетам принимать больше студентов.

Анализ предпочтений поступающих показывает устойчивый спрос на IT-направления. Параллельно отмечается возрастающий интерес к инженерным специальностям, особенно связанным с химическими технологиями, машиностроением и оборудованием.

Стоит обратить внимание на сохраняющийся дисбаланс между растущей потребностью промышленности в инженерных кадрах и количеством школьников, выбирающих для сдачи ЕГЭ физику и химию. Этот фактор может повлиять на конкурсную ситуацию при поступлении на технические направления.

Эксперты отмечают, что современные абитуриенты стали более осознанно подходить к выбору будущей профессии, учитывая не только престиж специальности, но и перспективы трудоустройства после окончания вуза.

При подаче документов важно учитывать сроки и требования каждого конкретного учебного заведения. Некоторые университеты могут устанавливать дополнительные вступительные испытания или учитывать индивидуальные достижения абитуриентов.

Традиционно высокий конкурс ожидается в ведущих вузах города, однако расширение количества бюджетных мест дает больше возможностей талантливым абитуриентам получить качественное высшее образование.

Петербургские вузы получат полтриллиона на подготовку IT-гениев