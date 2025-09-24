Осенняя симфония: в Петербурге пройдет фестиваль «Петербургские дожди»

С первого по девятнадцатое октября северная столица станет центром притяжения для ценителей современной академической музыки. В городе на Неве в третий раз состоится фестиваль «Петербургские дожди», организованный Союзом композиторов Санкт-Петербурга при поддержке Министерства культуры России. Концерты пройдут на престижных площадках: в Государственной Академической Капелле, Эрмитажном театре и Дубовом зале Дома композиторов.

В этом году фестиваль посвящен памятной дате – девяносто пятилетию со дня рождения выдающегося композитора Андрея Петрова. Художественный руководитель проекта Антон Танонов отмечает, что слоганом события стала фраза «сумасшедшие романтики». По его словам, именно так можно охарактеризовать авторов, которые в двадцать первом веке создают симфонии и сонаты, развивая традиции русской композиторской школы. Одной из ключевых задач фестиваля является продвижение фигуры современного композитора, чей труд часто остается в тени исполнителей.

В рамках восьми концертных программ прозвучат сочинения более пятидесяти авторов из Петербурга, разных регионов России и Абхазии. Музыкальный диапазон фестиваля невероятно широк: от масштабных симфонических полотен до камерных опусов и экспериментальных электронных композиций.

Особого внимания заслуживает вечер «Петербургское бельканто», запланированный на шестое октября в Эрмитажном театре. Публике представят антологию романса и лирической песни, созданную петербургскими композиторами в разные эпохи. Кульминацией станет исполнение вокального цикла Леонида Десятникова «Любовь и жизнь поэта».

Девятого октября в Государственной Академической Капелле состоится концерт-приношение «Виват маэстро!», где прозвучат знаменитые симфонические произведения и саундтреки Андрея Петрова к таким фильмам, как «Берегись автомобиля» и «Служебный роман».

Одиннадцатого октября в Дубовом зале можно будет погрузиться в атмосферу концерта «Петербургские туманы и дожди», где композиторы представят свои размышления об осенней погоде города. Четырнадцатого октября здесь же пройдет вечер камерной музыки, укрепляющий творческие связи между Россией и Абхазией.

Семнадцатого октября ценителей ждет концерт «Аккордеон P.S.», посвященный новым сочинениям для баяна и аккордеона. Восемнадцатого октября зрители увидят премьеру документального фильма «Борис Тищенко. Непримиримый: темы с вариациями».

Завершится фестиваль девятнадцатого октября проектом «Сумасшедший корабль». Этот концерт в джазовых тонах будет вдохновлен историей знаменитого Дома искусств на Невском проспекте, где в двадцатые годы прошлого века жили и творили выдающиеся писатели и поэты.

Посещение всех мероприятий в Дубовом зале Дома композиторов является бесплатным при условии предварительной регистрации на официальном сайте организатора.