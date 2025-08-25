«Осенняя пастораль»: праздник урожая и искусства в Павловском парке

В последний воскресный день лета музей-заповедник «Павловск» приглашает гостей на ежегодный арт-праздник «Осенняя пастораль». Мероприятие состоится в живописном уголке парка — Садоводстве Боде, где гармонично соединятся традиции земледелия и современное искусство.

В этом году праздник приобретает особое значение — он marks десятилетие с момента возрождения Садоводства Боде. После долгих лет забвения эта историческая территория вновь открылась для посетителей в 2015 году, продолжив многовековые традиции русского садоводства. История этих мест насчитывает более двух столетий — первые упоминания относятся к концу XVIII века. Свое название садоводство получило в честь Эрнста Боде, талантливого садовника, руководившего этими угодьями на рубеже XIX и XX веков.

Посетители смогут познакомиться с уникальной фотовыставкой, которая расскажет о разных периодах жизни Садоводства — от дореволюционных времен до послевоенного восстановления и современных достижений. Особый интерес представляет деятельность Детской школы практического садоводства и огородничества, открывшейся в рамках Детского творческого центра музея-заповедника. Юные садовники, которые в прошлом сезоне выращивали кабачки, в этом году представят свой новый урожай картофеля, посаженный весной на территории Садоводства.

Гостей праздника ждет разнообразная программа: познавательные прогулки по садовым участкам, мастер-классы по созданию миниатюрных овощей и фруктов из воздушного пластилина, а также занятия по росписи вееров растительными орнаментами. Кулинарные впечатления дополнит гастрономическое шоу, где специалисты по карвингу продемонстрируют искусство создания торта из фруктов и овощей, а профессиональный повар раскроет секреты блюд с использованием редких сортов зелени.

Особой традицией праздника стало приготовление арт-варенья «с загадкой» — на этот раз его варят на гуляфной воде по старинному рецепту. Тот, кто сумеет угадать состав лакомства, получит баночку вкусного приза. Художественную атмосферу создадут музыканты и петербургские художники, которые проведут пленэр «Рисуем вместе Садоводство Боде».