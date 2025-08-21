Осенний фестиваль фонтанов 2025 в Петергофе

Осенний фестиваль фонтанов 2025: фонтаны Петергофа расскажут историю возрождения

20 и 21 сентября 2025 года Нижний парк Государственного музея-заповедника «Петергоф» станет площадкой для традиционного Осеннего фестиваля фонтанов. В этом году мероприятие приобретает особое звучание, поскольку будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и теме восстановления знаменитого ансамбля после немецкой оккупации.

Как отметил генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков, Осенний фестиваль фонтанов 2025 продолжает традицию проведения мероприятий на нескольких площадках Нижнего парка в течение всего дня. «Мы хотим показать беспрецедентный подвиг реставраторов и музейных сотрудников, которые вернули Петергофу его былое великолепие после страшных разрушений военных лет. Это напоминание о необходимости бережного отношения к культурному наследию как к бесценному дару, который мы обязаны передать будущим поколениям», — подчеркнул он.

Кульминацией праздника Осенний фестиваль фонтанов 2025 станет масштабный мультимедийный спектакль с фейерверком на Большом каскаде. Художественное представление будет рассказывать о судьбе Петергофа через разные исторические эпохи — от гениального замысла Петра Великого через трагические разрушения военного времени к триумфальному возрождению и современному статусу символа вечной красоты и мира.

Финальное шоу объединит все локации фестиваля в парке, создав целостное повествование о культурном наследии России.

Мероприятие обещает стать одним из самых запоминающихся событий начала осени в культурной жизни Санкт-Петербурга и его пригородов.

В отличие от традиционных праздников открытия и закрытия фонтанов, осенний фестиваль в Петергофе представляет собой особое событие, наполненное глубоким историческим смыслом. Ежегодно в третьи выходные сентября музей-заповедник предлагает гостям уникальную программу, соединяющую современные мультимедийные технологии с драматической историей возрождения ансамбля.

Малоизвестным фактом является то, что идея проведения осеннего фестиваля возникла в 2014 году как способ продлить туристический сезон, но быстро переросла в самостоятельное культурное явление. Особенностью именно петергофского праздника становится театрализованное повествование, где главным героем выступает не человек, а сам дворцово-парковый ансамбль.

Завершающий фейерверк традиционно используют особые пиротехнические составы, создающие не шумовые, а визуальные эффекты, гармонирующие с историческим контекстом и природным окружением.

Петергоф – самостоятельная поездка