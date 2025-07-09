«Опера всем 2025» в Петербурге: программа-расписание

Петербург приглашает на грандиозный оперный фестиваль под открытым небом «Опера всем 2025»

С 12 по 24 июля 2025 года Санкт-Петербург станет настоящей оперной столицей, где под открытым небом прозвучат лучшие произведения мирового музыкального наследия. В четырнадцатый раз в городе пройдет масштабный фестиваль «Опера всем 2025», который уже вошел в число самых значимых культурных событий Северной столицы.

Особенность этого проекта – его доступность. Все представления можно посетить совершенно бесплатно в самых живописных уголках Петербурга и его пригородов. Открытие состоится 12 июля в Юсуповском саду, где прозвучит трогательная «Мадам Баттерфляй» Пуччини в исполнении звезд Мариинского театра.

«Опера всем 2025» 16 июля. Через четыре дня внимание меломанов переключится на Пионерскую площадь у ТЮЗа, где представят редкую постановку «Саломеи» Рихарда Штрауса. Это уникальная возможность услышать сложное произведение, сочетающее библейские мотивы с элементами модерна.

20 июля действие переместится в Царское Село. На фоне величественного Екатерининского дворца развернется изящная французская комедия «Черное домино» Обера с закрученным сюжетом и переодеваниями.

Завершится фестиваль «Опера всем 2025» 24 июля грандиозным спектаклем в Петропавловской крепости. Здесь представят «Хованщину» Мусоргского в современной digital-обработке с использованием мультимедийных технологий, что придаст классическому произведению новые краски.

Фестиваль «Опера всем» давно стал визитной карточкой Петербурга, ежегодно привлекая тысячи ценителей классической музыки. В 2025 году организаторы подготовили особенно насыщенную программу, которая позволит каждому прикоснуться к прекрасному в необычной атмосфере исторических мест города.

Программа-расписание «Опера всем 2025»

12 июля 2025 года | Юсуповский сад 17:00

«Мадам Баттерфляй» (Дж. Пуччини)

Трагическая история любви и предательства в исполнении

солистов Мариинского театра и оркестра «Северная Симфония».

16 июля 2025 года | Пионерская площадь (у ТЮЗа) 19:00

«Саломея» (Р. Штраус)

Редкая постановка оперы, в которой переплетаются библейский сюжет, модерн и неоклассика.

20 июля 2025 года | Царское Село 17:00

«Черное домино» (Д. Обер)

Остроумная французская комедия с переодеваниями и изящной

музыкой на фоне Екатерининского дворца.

24 июля 2025 года | Петропавловская крепость 19:30

«Хованщина» (М. Мусоргский)

Монументальная русская драма в формате digital opera с мультимедийными эффектами.

«Опера всем 2025» ждет Вас! Вход бесплатный!