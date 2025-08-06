OPEN LOOK 2025: современный танец о человеческих связях

С 18 по 23 августа 2025 года на Новой сцене Александринского театра состоится XXVII Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK 2025. В этом году мероприятие посвящено «хореографии отношений» — исследованию тонких связей между людьми через язык движения.

Основанный в 1999 году Вадимом и Натальей Каспаровыми, фестиваль OPEN LOOK 2025 превратился из летней танцевальной школы в крупнейшую российскую площадку современного танца. В 2024 году проект получил премию «Душа танца» за вклад в развитие отечественного хореографического искусства.

Программа OPEN LOOK 2025 обещает быть особенно насыщенной. Впервые в фестивале примет участие легендарный «Балет Евгения Панфилова» со спектаклями «Восемь русских песен» и «Тысячелетие пути». Кубинские хореографы Норхе Седеньо и Таис Суарес представят специально созданную для фестиваля постановку, детали которой пока держатся в секрете.

Армянский Balmanukyan Dance Project покажет совместную работу с рок-группой Rozen Tal — «Arevi Mardik / Люди Солнца», где традиционные народные танцы получат современное прочтение. Ещё одной новинкой станет писательский питчинг — площадка для встреч хореографов с авторами в поисках новых сюжетов.

Российская программа OPEN LOOK 2025 включает спектакли разных жанров: от исследования синестезии в перформансе Blue Times до философского «ИзБа» тюменской компании Matterra. Театр танца Саши Кукина представит премьеру «Алеаторика. Музыка и танец», а Vaylo Dance Company — остроумную постановку Bumf на музыку Шнитке.

Особое внимание уделено экспериментальным форматам. Платформа OPEN STAGE даст возможность молодым хореографам показать свои работы, а иммерсивные проекты вовлекут зрителей в творческий процесс.

«OPEN LOOK продолжает развиваться, становясь многомернее, — отмечает директор фестиваля Вадим Каспаров. — В этом году мы делаем акцент на кубинском и армянском современном танце, продолжаем работать с живой музыкой и искать новые формы диалога со зрителем».

Фестиваль OPEN LOOK 2025 предлагает взглянуть на танец как на универсальный язык, способный выразить самые сложные человеческие эмоции и отношения. Через пластику, перформанс и мультимедиа участники исследуют темы памяти, традиций, личных границ и коллективного опыта.

Для профессионалов предусмотрены мастер-классы и IV Форум деятелей современного танца «Открытый взгляд». Любителей же ждёт встреча с искусством, которое говорит на понятном каждому языке движения.

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