Опасные последствия поцелуев: какие болезни передаются через поцелуи

Романтический поцелуй может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Во время этого интимного контакта легко передаются различные инфекции, о которых многие даже не задумываются.

Самые распространённые заболевания, которые можно «поймать» через поцелуй – это ротавирусная инфекция и грипп. Эти вирусы легко передаются воздушно-капельным путём, а при тесном контакте со слизистыми риск заражения возрастает в разы.

Особое место среди «поцелуйных» болезней занимает инфекционный мононуклеоз, который не зря называют «болезнью поцелуев». Коварство этого заболевания в том, что взрослые часто переносят его бессимптомно, но при этом могут заразить детей.

Тревожным сигналом должны стать небольшие пузырьки на губах – это проявление герпеса. Этот вирус, однажды попав в организм, остаётся в нём навсегда, периодически напоминая о себе высыпаниями.

Особую опасность представляет менингит, который через поцелуй чаще всего передаётся детям дошкольного возраста. Малыши до пяти лет особенно уязвимы перед этой серьёзной инфекцией.

Эксперты рекомендуют быть внимательными к своему здоровью и здоровью партнёра. Если у человека есть признаки простуды, герпетические высыпания или другие симптомы инфекционных заболеваний, лучше временно воздержаться от поцелуев. Ведь предупредить болезнь всегда проще, чем лечить её последствия.