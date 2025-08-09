«Окна открой!»–2025: рок-ветераны и новые голоса на берегу Финского залива

22-й фестиваль «Окна открой!» вновь соберёт поклонников рока в парке 300-летия Петербурга. В этом году гостей ждёт насыщенная программа: от легендарных групп до молодых исполнителей, прошедших жесткий отбор.

Фестиваль откроется в 11:00 и разделится на две основные зоны. На площадке «Свобода, юность, панк-рок» выступят ветераны андеграунда и представители новой волны. Группа «Тайм-Аут» представит культовый альбом «Ёхан Палыч Forever», а Ирина Клинских, дочь лидера «Сектора Газа», исполнит хиты легендарного коллектива. Также на сцену выйдут «БеZ Б», отмечающие 20 лет на сцене, и «Бригадный подряд», чья история насчитывает уже четыре десятилетия. Поклонников ждут и выступления Эда Покрова с группой «СпичкИ» и белорусского проекта Trubetskoy. Отдельным событием станет трибьют Майку Науменко, чей 70-летний юбилей отмечается в этом году.

Параллельно на главной сцене «Легенда по имени Солнце!» прозвучат песни, ставшие классикой русского рока. Здесь выступят «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «Пилот» и Вадим Самойлов, некогда стоявший у истоков «Агаты Кристи». Группы «Виктор» и «Фильм» добавят ностальгических нот, исполнив композиции Виктора Цоя.

Фестиваль завершит выступление хедлайнера — группы «Алиса», чьи хиты «Тоталитарный рэп», «Небо славян» и «Гойда» давно стали гимнами нескольких поколений.

Среди молодых участников — коллективы «Симфонические твари», «Питералитература», «Сольюморей» и другие, чья музыка сочетает панк-энергию с элементами готики и сатиры. Фестиваль обещает стать не просто концертом, а настоящим путешествием по эпохам русского рока.

Окна открой 2025: программа, расписание