Окна открой 2025: программа, расписание

Легендарный рок и панк: фестиваль «Окна открой 2025» снова в Петербурге

9 августа в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится 22-й фестиваль «Окна открой!», который соберет на одной площадке как признанных мэтров русского рока, так и молодые талантливые коллективы. Начало в 11:00, вход с 6 лет.

Главной особенностью этого года станет разделение программы на два направления. На сцене «Свобода, юность, панк-рок» выступят культовые панк-коллективы, включая «Тайм-Аут», отмечающий 35-летие альбома «Ёхан Палыч Forever», и трибьют-проекты, посвященные творчеству «Сектора Газа» и Майка Науменко. Также зрителей ждут выступления «Бригадного подряда», празднующего 40-летие, и белорусской группы Trubetskoy, продолжающей традиции «Ляписа Трубецкого».

Параллельно на главной сцене «Легенда по имени Солнце» прозвучат хиты легендарных российских рок-групп. Вадим Самойлов представит лучшие песни «Агаты Кристи», «Калинов мост» и «Сурганова и оркестр» исполнят свои классические композиции, а «Алиса» завершит фестиваль мощным хедлайнер-сетом. Особое внимание будет уделено памяти Виктора Цоя — группы «Виктор» и «Фильм» исполнят самые известные песни «Кино».

Фестиваль «Окна открой 2025» традиционно поддерживает молодые таланты. В этом году в программе участвуют победители отборочных туров: «Симфонические твари», «Питералитература», «Сольюморей» и другие перспективные коллективы.

Помимо музыкальной программы, гостей ждут интерактивные перформансы, театральные постановки и развлекательные площадки. На территории фестиваля будет работать фуд-корт и зона с рок-атрибутикой, а для юных посетителей организуют специальную развлекательную зону.

Полные расписания сцен «Окна открой 2025»:

Сцена «Свобода, юность, панк-рок»

11:00-13:30: Симфонические твари, Среда, Сольюморей, Стереозвук, Пост, Casual

13:30-17:00: 3Вонтья, Dadgad, Trubetskoy, 5EZ 5, OSPV, Тайм-Аут

17:00-20:30: Сектор Газа, Сиять, Эд Покров и Тау-Кита, FPG, Бригадный подряд

20:30-22:00: Котик ДжеймS, Такими собой, 300

Сцена «Легенда по имени Солнце»

12:00-14:00: Анимация, Пилот, Питералитература, Terracotta

14:00-15:30: Разные люди, Жить, In.Spyral, Фильм

15:30-17:30: Калинов мост, Приличные люди, Сурганова и оркестр, Сердце Тру

17:30-22:00: Ангел Небес, Виктор, Вадим Самойлов, Алиса

«Окна открой 2025» — это не просто музыкальный фестиваль, а настоящий праздник для всех поклонников качественной живой музыки. Десять часов мощной энергетики, встречи с кумирами и открытия новых имен — вот что ждет гостей 9 августа в парке 300-летия Петербурга.

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РАСПИСАНИЕ СЦЕНЫ

СВОБОДА, ЮНОСТЬ И ПАНК-РОК

11:00-13:30

СИМФОНИЧЕСКИЕ ТВАРИ

СРЕДА

СОЛЬЮМОРЕЙ

СТЕРЕОЗВУК

ПОСТ

CASUAL (впервые на «ОКНАХ»)

13:30-17:00

3ВОНТЬЯ

DADGAD

TRUBETSKOY (золотые хиты)

5EZ 5 (20 лет группе)

OSPV

TAЙM-AYT (35 лет «Ёхан Пальчу»)

17:00-20:30

СЕКТОР ГАЗА (25 лет без Юрия Хоя)

СИЯТЬ

ЭД ПОКРОВ и ТАУ-КИТА (Донецк)

FPG

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД (40 лет группе)

20:30-22:00

КОТИК ДЖЕЙМS (трезвость и панк-рок!)

ТАКИМИ СОБОЙ (лесни СиЛи и группы «Выход»)

300 (лесни Майка и группы «300ПАРК»)

РАСПИСАНИЕ СЦЕНЫ ЛЕГЕНДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ

12:00-14:00

АНИМАЦИЯ

ПИЛОТ

ПИТЕРАЛИТЕРАТУРА

TERRACOTTA

14:00-15:30

РАЗНЫЕ ЛЮДИ

ЖИТЬ

IN.SPYRAL

ФИЛЬМ (35 лет без Легенды)

15:30-17:30

КАЛИНОВ МОСТ

ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ

СУРГАНОВА И ОРКЕСТР

СЕРДЦЕ ТРУ

17:30-22:00

АНГЕЛ НЕБЕС

ВИКТОР (35 лет без Легенды)

ВАДИМ САМОЙЛОВ (лучшие хиты АГАТЫ КРИСТИ)

АЛИСА