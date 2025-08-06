Окна открой 2025: программа, расписание

Легендарный рок и панк: фестиваль «Окна открой 2025» снова в Петербурге
9 августа в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится 22-й фестиваль «Окна открой!», который соберет на одной площадке как признанных мэтров русского рока, так и молодые талантливые коллективы. Начало в 11:00, вход с 6 лет.
Главной особенностью этого года станет разделение программы на два направления. На сцене «Свобода, юность, панк-рок» выступят культовые панк-коллективы, включая «Тайм-Аут», отмечающий 35-летие альбома «Ёхан Палыч Forever», и трибьют-проекты, посвященные творчеству «Сектора Газа» и Майка Науменко. Также зрителей ждут выступления «Бригадного подряда», празднующего 40-летие, и белорусской группы Trubetskoy, продолжающей традиции «Ляписа Трубецкого».
Параллельно на главной сцене «Легенда по имени Солнце» прозвучат хиты легендарных российских рок-групп. Вадим Самойлов представит лучшие песни «Агаты Кристи», «Калинов мост» и «Сурганова и оркестр» исполнят свои классические композиции, а «Алиса» завершит фестиваль мощным хедлайнер-сетом. Особое внимание будет уделено памяти Виктора Цоя — группы «Виктор» и «Фильм» исполнят самые известные песни «Кино».
Фестиваль «Окна открой 2025» традиционно поддерживает молодые таланты. В этом году в программе участвуют победители отборочных туров: «Симфонические твари», «Питералитература», «Сольюморей» и другие перспективные коллективы.
Помимо музыкальной программы, гостей ждут интерактивные перформансы, театральные постановки и развлекательные площадки. На территории фестиваля будет работать фуд-корт и зона с рок-атрибутикой, а для юных посетителей организуют специальную развлекательную зону.
Полные расписания сцен «Окна открой 2025»:
Сцена «Свобода, юность, панк-рок»
11:00-13:30: Симфонические твари, Среда, Сольюморей, Стереозвук, Пост, Casual
13:30-17:00: 3Вонтья, Dadgad, Trubetskoy, 5EZ 5, OSPV, Тайм-Аут
17:00-20:30: Сектор Газа, Сиять, Эд Покров и Тау-Кита, FPG, Бригадный подряд
20:30-22:00: Котик ДжеймS, Такими собой, 300
Сцена «Легенда по имени Солнце»
12:00-14:00: Анимация, Пилот, Питералитература, Terracotta
14:00-15:30: Разные люди, Жить, In.Spyral, Фильм
15:30-17:30: Калинов мост, Приличные люди, Сурганова и оркестр, Сердце Тру
17:30-22:00: Ангел Небес, Виктор, Вадим Самойлов, Алиса
«Окна открой 2025» — это не просто музыкальный фестиваль, а настоящий праздник для всех поклонников качественной живой музыки. Десять часов мощной энергетики, встречи с кумирами и открытия новых имен — вот что ждет гостей 9 августа в парке 300-летия Петербурга.
Исторический фестиваль в Санкт-Петербурге: Виват, Российскому флоту!
РАСПИСАНИЕ СЦЕНЫ
СВОБОДА, ЮНОСТЬ И ПАНК-РОК
11:00-13:30
СИМФОНИЧЕСКИЕ ТВАРИ
СРЕДА
СОЛЬЮМОРЕЙ
СТЕРЕОЗВУК
ПОСТ
CASUAL (впервые на «ОКНАХ»)
13:30-17:00
3ВОНТЬЯ
DADGAD
TRUBETSKOY (золотые хиты)
5EZ 5 (20 лет группе)
OSPV
TAЙM-AYT (35 лет «Ёхан Пальчу»)
17:00-20:30
СЕКТОР ГАЗА (25 лет без Юрия Хоя)
СИЯТЬ
ЭД ПОКРОВ и ТАУ-КИТА (Донецк)
FPG
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД (40 лет группе)
20:30-22:00
КОТИК ДЖЕЙМS (трезвость и панк-рок!)
ТАКИМИ СОБОЙ (лесни СиЛи и группы «Выход»)
300 (лесни Майка и группы «300ПАРК»)
РАСПИСАНИЕ СЦЕНЫ ЛЕГЕНДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ
12:00-14:00
АНИМАЦИЯ
ПИЛОТ
ПИТЕРАЛИТЕРАТУРА
TERRACOTTA
14:00-15:30
РАЗНЫЕ ЛЮДИ
ЖИТЬ
IN.SPYRAL
ФИЛЬМ (35 лет без Легенды)
15:30-17:30
КАЛИНОВ МОСТ
ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ
СУРГАНОВА И ОРКЕСТР
СЕРДЦЕ ТРУ
17:30-22:00
АНГЕЛ НЕБЕС
ВИКТОР (35 лет без Легенды)
ВАДИМ САМОЙЛОВ (лучшие хиты АГАТЫ КРИСТИ)
АЛИСА