Ограничения в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса»

Уважаемые петербуржцы и гости города! Обращаем внимание! Информируем об ограничениях в движении транспорта и изменениях в работе общественного транспорта в связи с проведением в Петербурге праздника выпускников.

Ограничения в движении транспорта будут действовать до 7 июля в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах города.

До 5 июля остановка транспорта будет запрещена на 64 участках дорог.

25, 27 и 28 июня стоянка транспорта будет запрещена на 10 участках дорог.

До 7 июля в разные периоды времени будет сужена проезжая часть на 14 участках дорог.

С 26 по 30 июня будет полностью запрещено движение транспорта более чем на 120 участках дорог, а также на Дворцовом, Благовещенском, Троицком, Тучковом, Литейном и Биржевом мостах.

Дворцовый мост (полное перекрытие):

с 00.00 до 08.00 часов 25 июня;

с 19.00 часов 27 июня до 04.00 часов 28 июня;

с 12.00 часов 28 июня до 18.00 часов 29 июня;

с 00.00 до 08.00 часов 30 июня.

Благовещенский мост (полное перекрытие):

с 19.00 часов 27 июня до 04.00 часов 28 июня;

с 21.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня.

Троицкий мост (полное перекрытие):

в направлении от Петровской наб. к Дворцовой наб. с 23.30 часов 25 июня до 18.00 часов 29 июня;

противоположное направление:

с 19.50 часов 26 июня до 02.30 часов 27 июня;

с 19.50 часов 27 июня до 02.30 часов 28 июня;

с 12.00 часов 28 июня до 13.00 часов 29 июня.

Тучков мост (полное перекрытие):

с 21.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня.

Литейный мост (полное перекрытие):

с 00.00 до 06.00 часов 29 июня.

Биржевой мост (полное перекрытие):

с 14.00 часов 28 июня до 06.00 часов 29 июня.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по транспорту — по ссылке.

В связи с перекрытиями с 25 по 30 июня в разное время будут внесены изменения в работу городского общественного транспорта.

Будут изменены трассы:

22 автобусных маршрутов: №№ 1, 2, 3, 6, 7,10, 21, 22, 24, 27, 28, 46, 49, 76, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 262, 275;

11 троллейбусных маршрутов: №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 31;

1 трамвайного маршрута: № 6.

Кроме того, в разное время будут полностью закрыто движение:

3 троллейбусных маршрутов: №№ 9, 11, 28;

2 трамвайных маршрутов: №№ 3, 16.

В ночь с 28 на 29 июня 2025 года городской метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно.

Будет организована работа 9 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта с интервалом движения 30 минут:

6 автобусных: №№ 2, 4, 74, 193, 239, 271;

2 троллейбусных: №№23, 46;

1 трамвайный: №55.

Подробнее о работе общественного транспорта — на сайте ГКУ «Организатор перевозок».