Ограничения движения транспорта в Петербурге 11,12 сентября

Ограничения в движении транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Уважаемые жители и гости нашего города. Обращаем внимание!

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) – дню Ништадтского мира (1721 год) с 11 по 12 сентября будут введены временные ограничения в движение транспорта.

Остановка транспорта будет запрещена:

с 00.00 часов 11 сентября до 23.59 часов 12 сентября на:

• пл. Александра Невского;

• Невском пр., д. 169.

с 00.00 до 23.59 часов 12 сентября на/в:

• Казанской пл.;

• Казанской ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;

• нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Невского пр. до пер. Сергея Тюленина;

• пер. Сергея Тюленина;

• нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;

• четной стороне наб. канала Грибоедова от наб. р. Мойки до Царицынского проезда;

• Царицынском проезде от 2-го Садового моста до нечетной стороны наб. канала Грибоедова;

• Инженерной ул. от наб. канала Грибоедова до пл. Искусств;

• Итальянской ул. от наб. канала Грибоедова до пл. Искусств;

• Невском пр. от Полтавской ул. до пл. Александра Невского.

с 00.00 часов 11 сентября до 23.59 часов 12 сентября на пл. Александра Невского в направлении от моста Александра Невского к Невскому пр. будет сужена проезжая часть.

Движение транспорта будет запрещено:

с 00.00 часов 11 сентября до 23.59 часов 12 сентября на пл. Александра Невского в направлении от Чернорецкого пер. к мосту Александра Невского (боковой проезд).

с 06.00 до 12.30 часов 12 сентября на/в:

• Казанской пл.;

• Казанской ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;

• пер. Сергея Тюленина.

с 07.00 до 12.30 часов 12 сентября на/в:

• нечетной стороне наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр.;

• четной стороне наб. канала Грибоедова от наб. р. Мойки до Невского пр.;

• Инженерной ул. от наб. канала Грибоедова до пл. Искусств;

• Итальянской ул. от наб. канала Грибоедова до пл. Искусств;

• Царицынском проезде от 2-го Садового моста до нечетной стороны наб. канала Грибоедова.

с 08.00 до 09.30 часов 12 сентября на:

• Невском пр. от д. 175 по Невскому пр. до пл. Александра Невского;

• пл. Александра Невского.

с 09.30 до 13.30 часов 12 сентября на:

• Невском пр. от д. 175 по Невскому пр. до пл. Александра Невского;

• пл. Александра Невского.

с 10.00 до 12.30 часов 12 сентября на Невском пр. от Казанской ул. до пл. Александра Невского.

Просим заранее планировать свой маршрут следования.