Ограничения движения грузовиков в Петербурге из-за экономического форума

В период с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге вводятся временные ограничения для грузового транспорта в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Решение принято организационным комитетом для обеспечения безопасности и бесперебойного движения во время масштабного мероприятия.

Под ограничения попадет участок Кольцевой автомобильной дороги от Ропшинского шоссе до Софийской улицы. Здесь будет запрещено движение грузовых автомобилей, чья разрешенная максимальная масса превышает 3,5 тонны.

Кроме того, аналогичные ограничения коснутся нескольких ключевых магистралей города. На Пулковском шоссе грузовикам нельзя будет передвигаться на участке от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта. Ограничения также затронут Петербургское шоссе (от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе) и Витебский проспект (от Московского шоссе до Петербургского шоссе).

Эти меры направлены на оптимизацию транспортных потоков и создание комфортных условий для участников и гостей международного форума. Водителям грузового транспорта рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в пути.